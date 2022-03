Paris (AFP). Je suis Charlie: marche mondiale à Paris - EN DIRECT

12:54 - Paris capitale du monde - "Paris est aujourd'hui la capitale du monde", dit François Hollande aux membres du gouvernement réunis à l'Elysée avant de se rendre à la marche. "Le pays tout entier va se lever vers ce qu'il a de meilleur", a-t-il aussi déclaré. C'est la première fois qu'un chef de l'Etat français participe à une manifestation depuis François Mitterrand, en 1990, après la profanation du cimetière juif de Carpentras. 12:52 - EN DIRECT - Une marche républicaine historique a lieu aujourd'hui à Paris contre le terrorisme et pour la liberté, après les attentats jihadistes de cette semaine qui ont bouleversé la France et le monde. La foule afflue depuis la fin de la matinée. Des milliers de personnes, certaines les larmes aux yeux, convergent vers la place de la République, lieu de départ des cortèges. Plus de 700.000 personnes ont déjà manifesté hier en province, et dès ce matin à Nouméa et Tahiti. La mobilisation s'annonce encore plus exceptionnelle aujourd'hui. Personnalités, partis politiques, syndicats, associations non religieuses, mais aussi juives, chrétiennes, musulmanes, vont accompagner cette foule monstre. Pour le Premier ministre, Manuel Valls, "ce sera une manifestation inouïe () qui doit être forte, digne, qui doit montrer la puissance et la dignité du peuple français qui va crier son amour de la liberté et de la tolérance". La marche sera mondiale. Fait sans précédent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas ont annoncé leur présence au côté du président François Hollande, de même que l'Allemande Angela Merkel, le Britannique David Cameron, le roi et la reine de Jordanie et plusieurs chefs d'Etat africains. Le slogan "Je suis Charlie" a été décliné en textes, dessins et chansons, en France et dans le monde dès mercredi, jour de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Depuis, Paris et sa région sont sous alerte maximale contre le terrorisme.

