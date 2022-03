Paris (AFP). Un homme ressemblant à Coulibaly revendique l'attaque de Montrouge au nom du groupe Ei

Un homme ressemblant à Amedy Coulibaly a revendiqué l'attaque qui a coûté la vie à une policière jeudi à Montrouge, en se réclamant de l'organisation Etat islamique, dans une vidéo postée dimanche sur internet. Cet homme s'exprimant face à la caméra dit être "sorti contre la police", tandis qu'un texte incrusté dans le montage l'identifie comme Amedy Coulibaly et précise qu'il a notamment tué une policière à Montrouge et commis vendredi l'attaque de la supérette casher de l'Est de Paris. "On arrive à se synchroniser pour sortir en même temps", poursuit-il après avoir évoqué l'attaque de Charlie Hebdo mercredi par les "frères" Kouachi. Amedy Coulibaly a été tué vendredi par les policiers. jac/mra/ed

