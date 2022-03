Pangkalan Bun (Indonésie) (AFP). AirAsia: de forts signaux détectés dans la recherche des boîtes noires

De forts signaux acoustiques émanant des boîtes noires de l'avion d'AirAsia qui s'est abimé en mer de Java avec 162 personnes à bord il y a deux semaines ont été détectés dimanche, selon les autorités locales. Des plongeurs de la marine indonésienne essayent de suivre la trace de ces signaux pour retrouver les boîtes contenant les paramètres du vol QZ8501, qui se trouveraient immergées à une trentaine de mètres de profondeur, a déclaré à l'AFP un responsable de l'Agence nationale de recherches et de secours, S.B. Supriyadi. "Les signaux ont été détectés à environ un kilomètre à l'est de la queue de l'avion" remontée la veille à l'aide d'une grue, a précisé M. Supriyadi à Pangkalan Bun, ville possédant l'aéroport le plus proche de la zone de recherches, au large de l'île de Bornéo. Un objet qui pourrait être le fuselage de l'Airbus A320-200 a également été détecté près de la zone d'où émanent les signaux acoustiques des boîtes noires, selon la même source. De nouveaux corps de victimes pourraient être découverts à cet endroit, selon M. Supriyadi. Le mauvais temps et de forts courants sous-marins freinaient une nouvelle fois dimanche les opérations au 15eme jour des recherches. Seuls 48 corps sur les 162 passagers à bord de l'avion ont été repêchés jusqu'ici. Il n'y a eu aucun survivant. Les boîtes noires, ou enregistreurs de vol, sont indispensables pour établir les circonstances exactes du drame: un enregistreur contient les échanges dans le cockpit, entre les pilotes et avec le contrôle aérien, et le second les paramètres de l'avion (vitesse, altitude, etc.). Peu après le décollage de l'avion de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour le 28 décembre, le pilote avait demandé à prendre de l'altitude pour éviter des nuages très menaçants, mais n'avait pas reçu le feu vert du contrôle aérien en raison d'un trafic trop important dans ce secteur très fréquenté. Le contact entre l'appareil et le contrôle aérien avait été perdu peu après.

