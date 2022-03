WASHINGTON (AFP). SpaceX: lancement réussi mais atterrissage en douceur manqué

La société américaine SpaceX a lancé avec succès tôt samedi sa capsule Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission de fret mais a échoué dans sa première tentative à récupérer le premier étage du lanceur dans l'Atlantique. "La fusée est revenue sur la plateforme en mer mais s'est posée brutalement" et s'est brisée, a expliqué Elon Musk, fondateur et patron de SpaceX, sur Twitter. "Pas de cigares de célébration cette fois mais c'est encourageant pour l'avenir", a-t-il ajouté. Il mentionne aussi quelques dégâts sur des équipements de la plateforme. SpaceX avait déjà prévenu que l'atterrissage en douceur du lanceur avait 50% de chances de réussir. Après la séparation du reste du lanceur quelque trois minutes après le décollage de la base aérienne de Cap Canaveral à 04H47 locales (09H47 GMT) en Floride (sud-est), le premier étage a rallumé ses moteurs en rétropropulsion pour effectuer une descente contrôlée et se poser sur une barge dans l'Atlantique. Il devait atterrir avec une précision de dix mètres sur une plateforme de 91 m de long sur 170 m de large, qui flottait dans l'Atlantique à 322 km au nord-est de Cap Canaveral. SpaceX avait souligné auparavant toute la difficulté de cette manoeuvre. La firme de Californie travaille depuis deux ans au développement de technologies permettant de récupérer le premier étage de son lanceur, afin de réduire les coûts de lancement. Ce qui bouleverserait le secteur du lancement dans lequel SpaceX est en concurrence notamment avec l'Européen Arianespace. - Amarrage à l'ISS lundi - Mais SpaceX a parfaitement réussi samedi à l'aube le nouveau lancement de sa capsule Dragon, qui s'est séparée du deuxième étage du lanceur un peu plus de neuf minutes après le décollage. Ce lancement initialement prévu en décembre avait été reporté à deux reprises en raison d'anomalies techniques, dont la seconde fois mardi matin, une minute avant la mise à feu des moteurs. Il faisait aussi l'objet d'une attention toute particulière après l'explosion en octobre, peu après son lancement, de la fusée Antares de la firme Orbital Sciences pour une mission de fret vers l'ISS. Une fois lancée, la capsule Dragon s'est mise en orbite avant de déployer avec succès ses deux antennes solaires et entamer sa course pour rejoindre l'ISS, à laquelle elle devrait s'amarrer lundi vers 11H00 GMT. Dragon doit livrer 2,2 tonnes de fret à l'ISS, dont des provisions pour les six membres d'équipage, des matériels et des équipements d'expériences scientifiques, une caméra IMAX ainsi que des pièces de rechange. Il s'agit de la cinquième mission de ravitaillement de la Station effectuée par SpaceX pour le compte de l'agence spatiale américaine (Nasa), sur les 12 prévues dans le cadre d'un contrat de 1,6 milliard de dollars. Parmi les expériences scientifiques acheminées par Dragon figure notamment un instrument pour mesurer la distribution des nuages dans l'atmosphère. Orbital et SpaceX sont les deux seules firmes privées avec qui la Nasa a conclu des contrats d'approvisionnement de l'avant-poste orbital. Dragon avait été le premier vaisseau spatial privé à s'amarrer à l'avant-poste orbital en 2012. C'est également la seule capsule capable de ramener du fret sur Terre.

