L'assaut a été donné contre un supermarché casher dans l'est parisien où un homme a pris plusieurs personnes en otage, ont constaté des journalistes de l'AFP et selon des sources proches du dossier. Après plusieurs détonations, des policiers ont pénétré dans le magasin. Plusieurs otages sont sortis peu après et ont été pris en charge.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire