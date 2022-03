Après l'attentat, la police normande et la presse font cause commune

Dans un communiqué, Frédéric Desguerre appelle d'abord à la mobilisation : "L'heure est à l'unité de la Nation autour d'un socle commun qui fait la promotion de l'être humain et de la vie. Ce souffle de vie, cette pulsion d'optimisme et d'opiniâtreté doivent rester notre boussole."

Et le représentant d'ajouter, à destination de la presse et des journalistes : "Vos stylos et vos crayons peuvent compter sur la bienveillance et le dévouement de la Police et de la République. Si votre trait devient tremblant c'est nous tous qui chancellerons et c'est toute une onde de choc qui irradiera nos fondamentaux."

Pour rappel, un policier eurois, chargé de la sécurité rapprochée de Charb', Franck Brinsolaro, a péri mercredi matin dans l'attentat.