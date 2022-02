Paris (AFP). Hollande appelle à refuser les surenchères, les stigmatisations, les caricatures

François Hollande a appelé vendredi à "refuser les surenchères, les stigmatisations, les caricatures les plus désolantes", lors d'une réunion avec les préfets au ministère de l'Intérieur. "Rassurer la population, c'est lui dire qu'elle vit dans un état de droit, et avec la volonté d'être ensemble, de refuser les surenchères, les stigmatisations, les caricatures les plus désolantes, et de faire que tous nos concitoyens puissent être ensemble, dans la République", a-t-il déclaré.

