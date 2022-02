Montrouge (AFP). Fusillade de Montrouge: le suspect identifié, 2 interpellations dans son entourage

Deux interpellations ont eu lieu vendredi matin dans l'Essonne dans le cadre de l'enquête sur la fusillade de Montrouge au cours de laquelle une policière a trouvé la mort, a-ton appris de sources proches du dossier. "Le suspect a été identifié. Deux interpellations ont eu lieu dans son entourage très proche", selon ces sources. L'enquête sur la fusillade qui a fait un mort et un blessé grave jeudi matin dans cette commune des Hauts-de-Seine "avance", avait assuré un peu plus tôt le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, sans donner plus de précisions.

