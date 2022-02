New York (AFP). Mal-aimé en Europe, le diesel renaît aux Etats-Unis

Objet d'un désamour en Europe, le diesel ressuscite aux Etats-Unis sous l'impulsion des constructeurs automobile General Motors (GM) et FCA US, ex-Chrysler. Selon les estimations, la croissance des ventes de véhicules diesel en 2014 a été quatre fois plus importante que l'ensemble du marché (5,9%), selon l'association Diesel Technology Forum (DTF), lobbying du gazole. Pour le cabinet IHS Automotive, les immatriculations de véhicules diesel ont bondi de 30% entre 2010 et 2013. A ce jour, le diesel ne représente que 3% des ventes automobiles aux Etats-Unis mais devrait s'élever à plus de 7% en 2017, selon le cabinet d?études J.D. Power. Les Américains semblent avoir oublié les déboires de Cadillac (GM) et Oldsmobile, marque aujourd'hui disparue appartenant au même groupe, dans les années 80. Le premier constructeur américain avait connu un échec cuisant en lançant un moteur V8 diesel qui fit très vite long feu. En effet, celui-ci s'était avéré bruyant, polluant et peu fiable, remisant ainsi le diesel aux oubliettes. - 46 modèles diesel - "Les consommateurs américains sont prêts à accepter les moteurs diesel qui ont beaucoup changé depuis la malheureuse expérience de GM", explique à l'AFP le professeur Martin Zimmerman de l'Université du Michigan. "Toute personne qui a été en Europe et a loué une voiture diesel sait que ce n'est plus pareil", ajoute-t-il. Deux raisons principales sont derrière ce nouvel essor du diesel sur le marché américain. Tout d'abord, la règlementation plus sévère sur les émissions de CO2: le gouvernement Obama a fixé au "Big Three" (GM, Ford et FCA US) un objectif de consommation moyenne de 6,7 litres pour 100 kilomètres à l'horizon 2016 et de 4,3 litres d'ici 2025. Cette ambition est plus facile à atteindre grâce à la sobriété du moteur diesel, selon les experts. Ce dernier est également moins coûteux à développer que les solutions hybrides ou tout-électriques boudées par les principaux groupes automobiles américains. Ensuite, il y a l'engouement du conducteur américain pour les grosses cylindrées (SUV et Pickups ou camionnettes à plateau) particulièrement adaptés à une motorisation diesel. Actuellement 46 modèles diesel, dont 27 voitures de tourisme et SUV, sont disponibles sur le marché américain, selon DTF. Ce nombre devrait doubler d'ici 2018, estime l'association. GM propose une version diesel de la Chevrolet Cruze, qui représente l'essentiel des ventes en Europe. Le géant de Detroit ne cache pas ses ambitions sur ce type de motorisation, avec les pickups Chevy Silverado et Colorado. Le pari le plus audacieux est fait par FCA US, qui propose un modèle diesel de son emblématique marque Jeep (Grand Cherokee) et aussi son très populaire pickup RAM 1500. Les clients "ne sont pas prêts à payer le supplément demandé pour les véhicules électriques ou hybrides et ne voient pas le gain qu'ils peuvent proposer", dit Bob Lee, responsable un des responsables de Fiat Chrysler. "Chrysler fait du bon boulot dans son marketing du diesel", commente Alan Bauer du cabinet éponyme Bauer & Associates. L'objectif du troisième groupe automobile américain est, selon l'expert, de doubler à 20% son catalogue de SUV et de pickups en motorisation diesel en 2015. - Cancérigènes -

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire