Paris (AFP). Ecologie: un bonus de 10.000 euros pour l'achat d'une voiture électrique

Le bonus de 10.000 euros accordé pour l'achat d'une voiture électrique en remplacement d'une vieille voiture diesel sera mis en place en avril, a indiqué mercredi la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal. "Le bonus qui va permettre d'acheter des voitures électriques avec une aide de 10.000 euros par véhicule sera opérationnel au mois d'avril", "à condition de mettre au rebut une vieille voiture diesel", a indiqué Mme Royal au micro d'iTÉLÉ. Ce coup de pouce financier est "un engagement pour cette année" mais ne sera "pas ad vitam aeternam", a prévenu Mme Royal. Le bonus s'élève à 6.500 euros pour l'achat d'une voiture hybride rechargeable. La ministre, qui roule en véhicule propre, a appelé "tous les constructeurs à se mobiliser pour commencer à baisser les prix des voitures électriques et ensuite avoir des systèmes de vente de voitures électriques par mensualité" pour que tous les Français puissent y accéder. "L'Etat va donner l'exemple", a-t-elle assuré, annonçant que le Premier ministre Manuel Valls, qui présentera ce mercredi la feuille de route environnementale du gouvernement, allait demander dans la journée à l'administration de "rouler en voiture électrique". "L'objectif est de diminuer de 20 à 30% les consommations d'énergie et de fournitures" dans les administrations pour lutter contre le gaspillage, a-t-elle dit. Pour inciter les Français à choisir la voiture électrique, Mme Royal a indiqué que 7 millions de bornes de recharge électrique allaient être installées sur tout le territoire et deviendraient obligatoires dans "les parkings privés et publics, les gares, les grandes surfaces et les aéroports". La ministre a aussi rappelé l'existence du nouveau crédit d'impôt qui permet "la baisse de 30% du coût d'installation" de bornes par les particuliers.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire