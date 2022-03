Argentan : 5ème édition Battle Sixty-One International

Cette édition 2015 accueillera des danseurs du Mexique, du Vénézuela, du Portugal, du Maroc, d’Algérie, d’Espagne, de Tunisie et des Pays-Bas. La France sera représentée par les Pockemon Crew de Lyon, Melting Force de Saint-Etienne et Infamous de Paris. Au total, huit équipes s’affronteront en 3 contre 3 et défendront leurs valeurs et leurs techniques. Le jury, composé de Mounir, de Just do it et de BBoy Jay, aura la lourde tâche de les départager.



La graine de champions sera aussi à l’honneur avec un Baby battle qui réunira des jeunes de moins de 14 ans.



Autre animation : un workshop «Boost your Level» organisé de 10h à 12h. Ce stage de perfectionnement sera encadré par Abd-L et Mounir des Vagabonds Crew, l’un des duos les plus mythiques de la scène mondiale. Le stage est ouvert à tous, débutants ou initiés, sur inscription à la Maison du Citoyen ou le jour même au Hall des Expositions.



Pratique : Battle 61 à partir de 14h. L'entrée est à 5€, gratuite pour les moins de 12 ans.



