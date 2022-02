Sortir dans l'Orne : vendredi 9 janvier

Le centre aquatique Alencéa à Alençon propose deux fois par mois une nocturne, ambience zen. Profitez d'un massage avec les étudiants kiné de la ville. Une thé vous sera offert. Rendez-vous ce soir, inscription sur place le soir même.



La Foire Saint-Vincent ouvre ses portes demain et jusqu'au 25 janvier sur le Champs de foire d'Argentan. Une soixantaine d’attractions seront présentes : music danse, loteries, jeux d’adresse, auto-skooter pour enfants et adultes ainsi que des stands de confiseries qui, comme chaque année, embaumeront les allées de la foire. Pour l’ouverture de cette nouvelle édition, un feu d’artifice sera tiré ce samedi à 18h30 sur le Champ de foire.



Ce dimanche assistez au spectacle Les Rois Vagabonds à la salle Verdun de l'Aigle. Un spectacle qui mêle acrobaties, musique et mimes. Les Rois Vagabons, le concerto pour deux clowns c'est ce dimanche à 17h à la salle Verdun de l'Aigle, toutes les infos sur tendanceouest.com