Paris (AFP). L'enquête sur l'attaque de Montrouge menée par le parquet antiterroriste

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête sur les tirs qui ont coûté la vie à une policière jeudi à Montrouge (Hauts-de-Seine), notamment "au vu du contexte actuel", a annoncé le parquet dans un communiqué. Il n'y a, à ce stade, pas de lien établi avec l'attentat commis la veille contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, a par ailleurs confirmé à l'AFP le parquet. "La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit des faits commis ce jour à Montrouge au vu du contexte actuel, de l'armement lourd de l'auteur des faits et du caractère délibéré d?un acte visant les forces de l'ordre", selon un communiqué. L'enquête en flagrance est ouverte notamment pour assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste. Deux services sont en charge de cette enquête, la Sous-direction antiterroriste (SDAT) de la PJ et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

