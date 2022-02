Rouen : Une 21e French Cup sous le signe olympique ?

La French Cup attirera cette année, selon Sandrine Vaudon, "900 patineurs de 11 nations différentes dont 16 équipes seniors, 12 juniors et huit novices". Parmi ces dernières, la Team Jeanne d'Arc, du Rouen Olympic CLub, sera la seule équipe locale à participer. 8000 spectateurs sont attendus pour ces deux journées.

Le patinage synchronisé aux JO 2018 ?

Mais au-delà de la compétition, l'enjeu est bien plus important cette année. "Une délégation de la Fédération internationale est présente depuis mercredi pour prévoir la venue du Comité International Olympique pendant la compétition", annonce Sandrine Vaudon. Autrement dit, une délégation de trois personnes sera présente les 30 et 31 janvier pour observer les épreuves et l'organisation, avec pour objectif de faire du patinage artistique une discipline olympique. "Et ce dès la prochaine échéance, en Corée du Sud en 2018", annonce Marie Lundmark, figure internationale du patinage synchronisé et membre de l'International Skating Union.

Didier Galhaguet, président de la Fédération Française des Sports de Glace, pousse pour que la discilpline devienne olympique : "La France soutient intensément ce projet de longue date. La French Cup représente un must du patinage synchronisé sur le plan mondial. Nous nous apprêtons à accueillir les meilleures équipes du monde pour un mondial avant la lettre". Façon de souligner que la compétition fera office de meilleure des vitrines pour le CIO.

Programme de la compétition :

Jeudi 29 janvier : Parade des équipes dans le centre-ville rouennais dès 18h15. Zumba géante devant la mairie à 18h50. Tirage au sort à 19h30.

Vendredi 30 janvier : Programmes courts pour les juniors et seniors.

Samedi 31 janvier : Programmes libres pour les juniors et seniors.

Palmarès 2014 de la French Cup :

Chez les seniors, la Team Unique (Finlande) l'emporte, chez les juniors, la Team Fantastic (Finlande) l'emporte, chez les novices, la Team Dynamique (Finlande) l'emporte.

Renseignements et réservations sur www.frenchcup.fr