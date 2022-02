Rennes (AFP). Tirs contre des lieux de culte musulmans au Mans et dans l'Aude, pas de victime

Des lieux de culte musulmans ont été visés par des tirs d'armes à feu ou d'autres projectiles, sans faire de victimes, mercredi soir au Mans et à Port-la-Nouvelle (Aude), quelques heures après l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris, a-t-on appris jeudi auprès des parquets. Au Mans, la police a été prévenue par des riverains qui ont entendu les déflagrations vers 00H30, selon le parquet. Les forces de l'ordre ont relevé un impact de balle sur une fenêtre du 1er étage d'une mosquée du quartier populaire des Sablons, dans l'est de la ville. Trois grenades d'exercice, dites grenades à plâtre, ont également été lancées contre la grande bâtisse. Une seule a explosé dans une petite cour sans faire de dégâts majeurs, selon le parquet. Jeudi matin, des équipes de la police scientifique procédaient aux premières constatations sur les lieux, alors que le périmètre de sécurité, mis en place par les équipes d'intervention a été élargi, selon un correspondant de l'AFP sur place. Un religieux qui souhaitait se rendre dans la mosquée a été repoussé par les policiers. A Port-la-Nouvelle, deux coups de feu ont été tirés en direction d'une salle de prière musulmane, vers 20H00, une heure environ après la fin de la prière, a indiqué à l'AFP le procureur à Narbonne (Aude), David Charmatz. La salle était vide et aucune victime n'est à déplorer. Seules une vitre et la porte d'entrée ont été endommagées. L'arme était de "faible calibre et de petit plomb", a-t-on précisé de même source. "Bien évidemment que c'est quelqu'un qui a cru bon de venger je ne sais quoi ou je ne sais qui", a déclaré M. Charmatz, interrogé sur un possible lien avec l'attentat mercredi contre le journal satirique Charlie Hebdo, pour lequel deux frères, dont un jihadiste, sont recherchés. Le procureur de Narbonne a ajouté qu'aucune interpellation n'avait encore été effectuée en milieu de matinée après ces tirs. La salle de prière accueille 35 à 50 fidèles et est installée dans un maison qui n'est plus habitée, a-t-il expliqué.

