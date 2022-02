"En vue de l'horreur de ce qui s'est passé aujourd'hui, pour rendre hommage à Charb, Wolinski, Tignous et Cabu, nous appelons à un rassemblement devant le Mémorial de Caen. C'est au Mémorial que se tient le Festival International du Dessin de Presse. Juste pour dire 'Non à la haine et à tout appel à la haine'. Sans banderoles politiques", indique ainsi le communiqué invitant à ce rassemblement.