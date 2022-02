Vigipirate alerte attentat à la gare Saint-Lazare

Une attaque à la kalachnikov et au lance-roquette par deux hommes cagoulés au siège de Charlie Hebdo à Paris, a fait au moins 12 morts dont deux policiers, un acte sans précédent contre un organe de presse en France.

Le Premier ministre a décidé de relever le plan Vigipirate au niveau "alerte attentat", niveau le plus élevé, sur l’ensemble de la Région Ile-de-France. Les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte ainsi que les transports vont faire l’objet immédiatement d’une protection renforcée. Toutes les forces disponibles sont mobilisées et des renforts civils et militaires seront déployés dans le cadre du plan Vigipirate. L’ensemble des préfets, sur tout le territoire, ont consignes de renforcer la vigilance et de mobiliser les forces placées sous leur autorité. Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier, traquer et interpeller les auteurs. Ministère de l'Intérieur