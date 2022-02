Paris (AFP). Open d'Australie: Tsonga forfait

Jo-Wilfried Tsonga, souffrant de l'avant-bras droit, a déclaré forfait pour l'Open d'Australie (du 19 janvier au 1er février), premier tournoi du Grand Chelem de la saison, a annoncé mercredi le N.1 français sur son site internet. "C?est avec beaucoup de déception que je me vois contraint aujourd?hui de reporter mon début de saison en faisant l?impasse sur l?Open d?Australie", écrit le 12e joueur mondial, finaliste à Sydney en 2008. "Je souffre toujours d?une inflammation de l?avant-bras (syndrome de l?intersection) et cela ne me permet pas d?être à 100% de mes capacités en compétition", ajoute Tsonga. "Je vais donc encore bénéficier, sur une période de trois semaines, de tous les soins nécessaires afin de pouvoir reprendre le chemin du circuit dans les meilleures dispositions possibles." Il avait déjà été contraint à un mois de repos en octobre en raison de cette blessure à l'avant-bras droit. Le 18 décembre, Tsonga avait renoncé à la Hopman Cup, dont ils étaient, avec Alizé Cornet, les détenteurs. En novembre, il avait déclaré forfait à la dernière minute pour le double et le troisième simple de la finale de la Coupe Davis perdue par la France face à la Suisse (1-3). Le N.1 français avait toutefois participé à un match en double à Manille, six jours après son forfait de Coupe Davis, lors de l'International Premier Tennis League (IPTL), ligue fermée à mi-chemin entre compétition et exhibition.

