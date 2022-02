Les températures sont négatives au lever du jour dans l'Orne, de -5° dans le Bocage à -1° dans le Perche.

Quelques secteurs sont touchés par les brouillards givrants, en particulier les zones de de Flers, Domfront et la Ferté-Macé d'un côté, et les zones d'Echauffour, Saint-Gervais-des-Sabons et l'Aigle de l'autre.