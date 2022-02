Paris (AFP). Vigilance neige et verglas dans six départements de l'Est

L'alerte orange neige et verglas concernait six départements d'un quart nord-est de la France mercredi à 06H00 après la levée de la vigilance sur la Meurthe-et-Moselle par Météo France. Les six départements concernés sont désormais la Moselle, les Vosges, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort. La perturbation pluvieuse "se décale lentement vers l'est-sud-est" et "les températures ne remontent que lentement", notait Météo France dans son bulletin de 06H00.

