Sortir dans la Manche : mercredi 7 janvier

Demain, projection d'un film soutenu par la Région Basse-Normandie au Cinémoviking de Saint-Lô en partenariat avec l'Ecume des Films. La découverte ou l'ignorance, histoire de mes fantômes bretons, un film documentaire de Vincent Jaglin. Projection suivie d'une rencontre avec le réalisateur. C'est ce jeudi à 20h au tarif habituel. Plus d'infos sur www.cinemoviking.fr



Samedi, venez découvrir un livre avec son auteur à Carolles dans le cadre des rencontres littéraires organisées chaque mois depuis août 2014. Rendez-vous ce samedi à partir de 18h à la salle de l'amitié de Carolles.



Ce week-end un atelier spectacle «Utopia» se tient à Lessay. Assistez au spectacle «Monique et Simone, fans de Brigitte», écrit par Michel Lerenard avec Brigitte, Damien St Lô et Marie-Ange Levavasseur à l'espace culturel. Rendez-vous samedi à 20h30 et dimanche à 15h.