Jérusalem (AFP). Un Palestinien condamné à la prison à vie pour le meurtre de 3 Israéliens

Un tribunal militaire israélien en Cisjordanie occupée a condamné mardi un Palestinien à la prison à perpétuité pour sa participation en juin à l'enlèvement et au meurtre de trois Israéliens, qui avaient déclenché un cycle de violences israélo-palestiniennes, selon le verdict que l'AFP a consulté. Hossam Qawasmeh a également été condamné à verser 750.000 shekels (environ 160.000 euros) de dommages aux familles de Naftali Frenkel, Eyal Yifrah et Gilad Shaer, enlevés le 12 juin près d'un bloc de colonies en Cisjordanie occupée, a précisé à l'AFP un avocat présent à l'audience. L'assassinat des trois adolescents israéliens a marqué le départ d'une escalade des violences qui a culminé au cours de l'été 2014 avec la guerre dans la bande de Gaza et qui s'est poursuivie au cours de l'automne à Jérusalem et en Cisjordanie. Deux autres Palestiniens accusés d'avoir participé à ces assassinats ont été tués par les soldats israéliens le 23 septembre à Hébron.

