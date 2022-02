AIM : 300 à 500 manifestants devant le tribunal de Coutances

Les salarités des différents sites des Abattoirs Industriels de la Manche (AIM) s'étaient donné rendez-vous ce mardi 6 janvier devant le tribunal de commerce de Coutances, où est examiné depuis 11h le dossier de la société. La presse n'a pas eu accès à la salle d'audience.

Les manifestants - au nombre de 300 selon la police, 500 selon la CFDT - se sont regroupés derrière une banderolesur sur laquelle on peut lire "AIM veut vivre, les emplois, c'est possible". Des élus de Normandie et de Bretagne sont également présents, notamment le président du Conseil Général de la Manche et le président de la Basse-Normandie.

Journaliste de la rédaction de Tendance Ouest, Thibault Deslandes est intervenu en direct à 12h pour faire le point sur la situation :

La direction des abattoirs AIM demande le placement de la société en redressement judiciaire, face à une impasse de trésorerie. Près de 600 emplois sont en jeu. Les salariés redoutent un scénario à la GAD, les abattoirs bretons qui avaient été repris, passant de 1 700 salariés mi-2013 à la promesse en octobre 2014 d'en maintenir 530 sur 755 dans le seul abattoir restant du groupe, racheté par la SVA Jean Rozé, filiale d'Intermarché.

Les Abattoirs Industriels de la Manche emploient près de 400 personnes à Sainte-Cécile, près de Villedieu-les-Poêles, mais aussi 180 personnes à Antrain en Ille-et-Vilaine, ainsi que quelques unes à Vire dans le Calvados, Bernay dans l'Eure, et Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir.

