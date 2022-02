Trois alcoolémies au volant cette nuit à Rouen

A 0h45, la BAC patrouille à l'intersection entre la rue Saint-Eloi et le quai du Havre lorsqu'elle aperçoit un véhicule qui franchit un feu rouge. Les policiers mettent le gyrophare pour aller contrôler l'automobiliste qui s'engage ensuite sur le boulevard des Belgers et dans la rue Saint Jacques.

C'est sur cette voie que le véhicule se stationne discrètement. Trois passagers en sortent à toute vitesse, espérant échapper aux forces de l'ordre. Trop tard, les policiers les interpellent. L'automobiliste, un homme âgé de 26 ans et résidant à Fresles, dans le Pays de Bray, a 1,80g d'alcool dans le sang. Ses deux passagers, résidant à Bois-l'-Eveque et à Bois d'Ennebourg (près de Darnétal), sont également ivres et placés en cellule de dégrisement.

A 1h30, Police Secours remarque un véhicule roulant tous feux éteints quai de Paris. Ils décident de contrôler la conductrice, âgée de 44 ans et résidant Darnétal. Elle se stationne route de Lyons. Elle explique avoir bu trois verres de vins. Elle a 1,48g d'alcool dans le sang.

Enfin, à 1h35, Police Secours est requise rue Georges Cuvier à Rouen par des habitants disant être troublés par un homme faisant du bruit avec son véhicule. Arrivées sur place, les forces de l'ordre constatent le tapage nocturne occasionné par un homme de 46 ans, résidant à Rouen. Il semble ivre. Et effectivement, il possède 2,22g d'alcool dans le sang.