Que faites-vous samedi soir ?

Samedi 10 janvier 2015

Votre soirée concert

Emilie Loizeau est en concert au Théâtre du Casino de Deauville à partir de 20h30, comptez 25 euros la place.

Dans vos clubs

Grosse soirée en perspective au Koncept à Lessay avec Vincent et Hillary des « Ch'tis », Boris, Celine et Beverly de « L'île des vérités » ou encore Florian et Sarah des « Princes de l'amour 2 ».

A l'Agrion à Ver c'est la première nuit des célibataire 2015 !

Au Plan B à Males au Lieu dit Les Margottières c'est le Klubb of Reggeaton acte 4 avec DJ KRAZZY, le résident du plus grand dancefloor portugais de la région parisienne, Le Sète, qui revient pour la soirée Latino du Plan B !

A l'Icone à Caen c'est reparti pour une nouvelle année chargée de HipHop U.S. avec Dj Fresh D qui vous livrera les toutes dernières nouveautés Hip Hop U.S. de minuit à 6h.

Enfin à l'Amirauté au Casino de Cherbourg who is the king ? Qui sera élu roi ou reine de la soirée ? Peut-être vous avec en prime un max de cadeaux ! Vous passez la soirée avec Dj Serom et Dj Mike.