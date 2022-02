Surabaya (Indonésie) (AFP). AirAsia: une famille hantée par le dernier voeu d'une victime

Quand Meiji Thejakusuma a dit au revoir à ses proches avant d'embarquer à bord du vol QZ8501 d'AirAsia, elle leur a fait part de son désir de "passer du temps seule en mer" pour fêter ses 45 ans lors d'une croisière de Nouvel An. Mais peu de temps après, l'avion qui s'était envolé de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour s'est abîmé en mer de Java, en Indonésie, où son corps a été repêché. Le 3 janvier, jour où Meiji aurait eu 45 ans qu'elle espérait fêter pendant cette croisière qui devait l'emmener en Malaisie et en Thaïlande, son corps a été remis à sa famille à Surabaya, sa ville. Son neveu, Eric Edi Santo, propriétaire d'un café, a répété les derniers mots de Meiji qui hantent toujours la famille, lors d'une veillée de prières dans une petite salle funéraire où s'étaient rassemblés une centaine de proches et amis. "Nous lui avions demandé comment vas-tu célébrer ton anniversaire. Elle avait dit en plaisantant: +Je vais passer du temps seule en mer+", raconte M. Santo. "Peut-être que Dieu a essayé d'être gentil avec elle et ne voulait pas qu'elle passe son anniversaire seule en mer, c'est pourquoi il l'a ramenée", a-t-il dit. Meiji avait pris l'avion le 28 décembre à Surabaya, avec six autres passagers de la famille: son mari, la mère de celui-ci, trois enfants et un futur gendre. Ils s'étaient envolés pour Singapour pour faire une croisière en bateau, mais 40 minutes plus tard, l'avion d'AirAsia s'est abîmé en mer. Les corps de la famille Thejakusuma et leur fille de 10 ans, Stevie, sont parmi les 37 cadavres repêchés jusqu'ici en mer de Java, au large de Bornéo où les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des 125 autres personnes à bord de l'avion, pour l'essentiel des Indonésiens. - "Espérons qu'il y aura un survivant" - Parmi les autres victimes de la famille figurent le mari de Meiji, Jie Charly Gunawan, 48 ans, sa mère Jo Indri, 82 ans, et les deux autres enfants, Steven, 19 ans, et Stéphanie, 28 ans. Le fiancé de Stéphanie, Christanto Leoma Hutama, était aussi avec eux: "Nous espérons qu'il y aura un survivant au moins l'un d'eux", a encore dit M. Santo. "Autrement, nous espérons que tous les corps seront au moins ici, nous voulons pas qu'il y en ait un qui manque. Ils sont morts de manière si tragique. Je voudrais au moins qu'ils aient une inhumation en bonne et due forme", a-t-il dit. Meiji était propriétaire du magasin de mode "Planet One" à Surabaya. Fervente bouddhiste, elle soutenait financièrement des orphelinats, et était toujours prête à aider des membres de sa famille, raconte un neveu, Agus Panjaya M. Panjaya se souvient des promenades le weekend avec son oncle et sa tante alors qu'il était au lycée et vivait dans une résidence universitaire à Malang (est de Java), et évoque le "profond sentiment de perte" ressenti par tout le monde.

