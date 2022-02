Tunis (AFP). Habib Essid, un ancien haut responsable sous Ben Ali désigné Premier ministre

Habib Essid, chargé lundi de former le futur gouvernement tunisien, est un indépendant ayant occupé des fonctions gouvernementales sous le dictateur déchu Zine El Abidine Ben Ali, avant de devenir ministre de l'Intérieur après la révolution de 2011. M. Essid, 65 ans, est un ingénieur agricole de formation diplômé de l'université du Minnesota (Etats-Unis), selon sa biographie officielle. Il est également diplômé en sciences économiques de la faculté de droit et des sciences économiques de Tunis. "Sa formation en tant qu'ingénieur agricole et ses connaissances en matière de sécurité" sont l'une des raisons pour lesquelles il a été choisi par Nidaa Tounès, le parti majoritaire à l'Assemblée, pour le poste de Premier ministre, a assuré Mohamed Ennaceur, vice-président de Nidaa Tounès. "Il s'agit d'une personnalité indépendante () qui a des compétences et de l'expérience", a-t-il jugé. Après avoir occupé plusieurs postes au ministère de l'Agriculture, M. Essid devient chef de cabinet du ministre de l'Agriculture (1993-1997) avant d'occuper le même poste au ministère de l'Intérieur de 1997 à 2001. Il est ensuite nommé secrétaire d'Etat en charge de la pêche auprès du ministre de l'Agriculture (2001-2002), puis secrétaire d'Etat à l'Environnement jusqu?en 2003. M. Essid dirige ensuite la Compagnie du transport par pipeline au Sahara (TRAPSA) jusqu'en 2004, avant de devenir directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), basé à Madrid. Après la révolution de 2011 qui a chassé Ben Ali du pouvoir et alors que le pays passe par une vague d'instabilité sociale, M. Essid est nommé ministre de l'Intérieur par le président par intérim Foued Mebazaa, et rejoint le gouvernement de Béji Caïd Essebsi, Premier ministre à l'époque. M. Essid devient ensuite conseiller pour les affaires sécuritaires auprès du Premier ministre islamiste Hamadi Jebali, successeur de M. Caïd Essebsi. "Il a travaillé avec nous, il a travaillé avec Béji Caïd Essebsi et avec les gouvernements d'avant. C'est quelqu'un qui est au service de l'Etat tunisien", a estimé le porte-parole du parti islamiste Ennahda, Zied Ladhari. Né à Sousse, sur la côte, M. Essid est marié et père de trois enfants.

