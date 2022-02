Le top 10 des prénoms les plus donnés à Caen en 2014

En 2010, Raphaël manquait de peu de sortir du top 10 des prénoms les plus donnés à Caen. Attribué en France à près d’un garçon sur 100 en 2013, celui qui de l’hébreux donne “Dieu a guéri”, occupe la première marche du podium à Caen des prénoms les plus donnés en 2014, à 62 reprises sur 2 646 naissances. Il détrône Hugo cette année (41), et devance Lucas (51) présent dans le top 10 depuis une dizaine d’années, après avoir été le plus donné, en 2009 et 2012.



Plus de variété chez les filles

Derrière, Jade s’installe sur la troisième marche du podium, devenant le prénom féminin le plus commun pour les 2 416 natives de 2014 à Caen (46, contre 37 Chloé). Un prénom qui connaît une ascension fulgurante après sa cinquième place l’an passé, mais qui arrivait déjà en tête du hit-parade chez les filles.

Le palmarès des prénoms en 2014 à Caen, confirme également la plus grande variété de prénoms chez les filles que chez les garçons. Ainsi le top 10 caennais est constitué de sept prénoms masculins (Raphaël, Lucas, Jules, Hugo, Arthur, Gabin et Timéo), contre trois féminins (Jade, Lola, Louise). Hormis Timéo et Lola, les prénoms des nouveaux Caennaises et Caennais ont déjà eu leur heure de gloire dans le passé.

Le top 10 sur 5 062 enfants nés à Caen en 2014

> Raphaël 62

> Lucas 51

> Jade 46

> Jules 45

> Gabin 42

> Arthur 41

> Hugo 41

> Timéo 37

> Chloé 36

> Louise 36