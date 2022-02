Paris (AFP). Coupe de France: Lille, Nice et Lorient, mauvais élèves de la Ligue 1

Lille, Nice et Lorient, éliminés par Bastia, Valenciennes (L2) et Avranches (Nat), ont été les trois équipes de Ligue 1 à mordre la poussière lors des premières rencontres des 32e de finale de la Coupe de France disputées samedi. Nantes, Reims et Evian/Thonon, opposés à des formations de Division d'Honneur (équivalent de la 6e division), ont en revanche fait respecter la hiérarchie. Auteur d'une première partie de saison catastrophique, le Losc a démarré la seconde de la pire des manières, victime d'un doublé du Bastiais Floyd Ayité (2-0). Alors qu'il n'a quasiment plus rien à jouer en championnat, le club nordiste, éliminé piteusement en Europe League, n'a plus que la Coupe de la Ligue pour égayer les semaines à venir. Côté niçois, l'annonce d'un accord de principe pour la venue de Hatem Ben Arfa n'a pas galvanisé les Aiglons qui ont livré une prestation d'une grande tristesse, échouant à dominer le 10e de L2 au stade du Hainaut (2-0). L'imprévisible attaquant aura du travail pour réveiller un secteur offensif en panne sèche. Le constat est tout aussi accablant pour Lorient, terrassé en seconde période par Avranches (1-0), l'un des plus petits budgets de National. Déjà en difficulté en championnat (15e), les Merlus ont pris un sacré coup derrière la tête au moment d'entamer l'année 2015. Les autres clubs professionnels, tous confrontés à des amateurs, ont eux évité le piège. Nantes s'est débarrassé sans ménagement du Club Franciscain, attraction du week-end (4-0). Arrivés de Martinique mardi, les Antillais sont apparus dépassés à La Beaujoire même s'ils n'ont pas démérité, se procurant plusieurs occasions. Le métier des Canaris a fait la différence, bien aidé par l'exclusion d'Ephestion à la 52e minute. - Quevilly a encore frappé - Reims a également quelque peu tremblé après s'être fait rejoindre au score par le "Petit Poucet" officiel de la compétition, Saint-Maur Lusitanos. Mais Charbonnier et De Préville ont dans la foulée rétabli l'ordre côté champenois (3-1). C'est surtout Evian/Thonon, 18e de L1, qui est passé tout près de l'humiliation contre Bobigny (3-0). Sur une pelouse à la limite du praticable, les Haut-Savoyards ont attendu la 66e minute pour trouver l'ouverture par Camus après avoir longtemps buté sur des Franciliens héroïques. Nielsen et Wass ont ensuite définitivement enterré les espoirs des amateurs. Le choc de Ligue 2 entre Brest et Laval a tourné à l'avantage des Bretons (1-0). Tours (L2) n'a pas eu de pitié pour Le Mans (3-1), retombé en CFA2 quinze mois après sa liquidation judiciaire. Le Red Star (National), quintuple vainqueur de l'épreuve dont le dernier trophée remonte à 1942, refait parler de lui en écartant Arles-Avignon, pensionnaire de Ligue 2 (2-1). Ces 32e de finale ont donné lieu à un match fou entre Boulogne (Nat) et Sarre-Union (CFA) conclu sur le score de 5-4 en faveur des Nordistes avec un quadruplé de Mercier. Quevilly (CFA), finaliste-surprise en 2012, a encore frappé et s'est offert Orléans (L2) au terme d'une rencontre à suspense et terminée aux tirs au but (3-3 a.p., 5-3 t.a.b.). Au rayon Cendrillons de la Coupe, Andrezieux-Boutheon et Bressuire, clubs de CFA2, ont réussi l'exploit de se hisser au prochain tour. Joués samedi Le Mans (CFA2) - (+) Tours (L2) 1 - 3

