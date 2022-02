Avranches réalise un exploit face à Lorient en coupe de France

Le match était retransmis et commenté en direct par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé sur Tendance Ouest, 1ère radio indépendante de Normandie. Et les deux commentateurs étaient ce samedi 3 janvier... à la limite de la transe.

Lorsque Maguette Diongué met le ballon au fond à la 61ème minute, les journalistes hurlent, le son sature, la radio est un stade... la normandie est heureuse.

Le président de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais, qui avait fait le déplacement pour l'occasion ne dira pas le contraire, les 5000 supporters présents non plus.

Les joueurs de Richard Déziré ont signé un magnifique exploit sportif en battant les Lorientais 1 à 0. Un club breton qui évolue en Ligue 1 depuis plusieurs années.

La victoire est célébrée par un concert de klaxons dans le centre-ville d'Avranches. La nuit va être longue dans le sud-Manche.

Prochaine étape, les 16èmes de finale. Une première fois pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Historique !

Autres normands dans la course avec les joueurs du SM Caen qui accueillent Dijon, ce dimanche 4 janvier à 17h45, match retransmis en direct sur Tendance Ouest.

N.B : merci aux twittos nombreux durant le match.

J'en reviens toujours pas j'en avais des frissons merci pour les commentaires🙌⚽ @tendanceouest — Romain (@RomainGastel) 3 Janvier 2015

@SylvainLetouze @tendanceouest Merci à l'@USAvranches_MSM pour ce match et bravo aux journaliste radio ! Vous nous avez fait vibrer ! — SylvainG (@stidman666) 3 Janvier 2015