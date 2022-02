Nice (AFP). Mercato L1: un accord de principe pour Ben Arfa à Nice, Ndong à Lorient

Nice a confirmé avoir trouvé un accord de principe avec Hatem Ben Arfa, le milieu de terrain international libéré de ses six derniers mois de contrat par Newcastle, alors que le FC Lorient a annoncé la signature du milieu de terrain international gabonais Didier Ndong. Ben Arfa, 27 ans, doit encore se soumettre lundi prochain à la traditionnelle visite médicale, ultime étape avant signature d'un contrat d'une durée non précisée avec le club azuréen, mais qui pourrait être de 18 mois selon des sources proches du club. Désireux de se relancer après un échec lors de son prêt à Hull City (8 matches) par le club des Magpies qui vient de le libérer, Ben Arfa, 28 ans le 7 mars prochain, a donc été convaincu par le discours de Claude Puel, l'entraîneur niçois, rencontré récemment sur la Côte d'Azur. D'ailleurs pressé de retrouver ses sensations de footballeur après quelques jours de préparation en solitaire du côté de Clamart, il a foulé, dès samedi matin, la pelouse du camp d'entraînement des Aiglons, en compagnie des joueurs non retenus pour le match de Coupe de France à Valenciennes, pour une toute première séance de travail sur la Côte d'Azur. L'attaquant international (13 sélections, 2 buts), hors du groupe des Bleus depuis l'Euro-2012 et qui peine à confirmer sur la durée l'étendue de son talent, a sans doute beaucoup à prouver malgré un joli palmarès bâti avec Lyon, son club formateur (5 titres de champion), puis avec Marseille (le titre en 2010) avant de rejoindre Newcastle en 2010. Enfant terrible de la fameuse génération 1987 des Bleuets, le Francilien de naissance aurait fait de sérieux efforts financiers pour entrer dans le budget niçois. Selon des sources proches du dossier, il aurait accepté de réduire ses émoluments de 250.000 euros nets en Angleterre à 100.000. Premier renfort attendu dans ce mercato hivernal par un GYM qui ne possède que 3 points d'avance sur la zone de relégation, Ben Arfa devrait aider Nice à dynamiser une attaque peu explosive malgré le feu d'artifice guingampais (2-7) du 26 octobre dernier. Il devrait évoluer côté droit d'une ligne offensive qui pourrait perdre Dario Cvitanich. Révélation de la saison 2012-2013, l'Argentin semble ne plus figurer dans les plans à quelques mois du terme de son bail niçois. - Ndong à Lorient - Le milieu de terrain international gabonais Didier Ndong a signé au FC Lorient pour quatre saisons et demi, a annoncé le club morbihannais sur son site internet. Ce milieu, âgé de 20 ans, évoluait depuis 2012-2013 au CS Sfax, sacré champion de Tunisie en 2013, et participera à la CAN-2015 avec la sélection gabonaise. "C?est un joueur complet qui peut jouer milieu offensif ou défensif () On a trouvé important de le faire signer avant la CAN", a estimé l'entraîneur lorientais Sylvain Ripoll sur le site du club, ajoutant que Ndong "peut exploser au plus haut niveau lors de cette compétition". Le joueur, formé au CMS Libreville, intègrera définitivement l?effectif lorientais à son retour de la CAN (du 17 janvier au 8 février en Guinée Equatoriale), précise le club. - Metz recrute Ikaunieks - Le milieu offensif Janis Ikaunieks, un international letton de 19 ans, a été recruté par le FC Metz. Le jeune gaucher a signé un contrat de quatre ans et demi, a précisé le club, sans indiquer le montant du transfert de ce joueur qui était engagé jusqu'en 2016 avec le FK Liepajas, club de première division lettone. La saison écoulée, Ikaunieks a inscrit vingt-trois buts et délivré neuf passes décisives, selon le club lorrain.

