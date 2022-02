Paris (AFP). Fanfiction: la Texane Anna Todd à l'assaut de la France avec After

Phénomène littéraire des générations Y et Z américaines, nées avec internet, la première saison d'"After", roman du genre "fanfiction" créé d'abord sur le net par la Texane Anna Todd, s'est lancée vendredi à l'assaut de la France avec un tirage supérieur au prochain roman de Michel Houellebecq. Les droits pour la France ont été acquis pour "plusieurs centaines de milliers d'euros", a déclaré à l'AFP l'éditeur Hugues de Saint-Vincent, patron de la maison Hugo&Cie. La "première saison" d'"After" et la suivante prévue pour le 5 février sont chacune tirées à 180.000 exemplaires, a-t-il affirmé. Deux autres suivront en mars et avril. A titre de comparaison, "Soumission" le dernier Houellebecq sortira mercredi avec un tirage de 150.000 exemplaires. En France, Anna Todd (26 ans) a "déjà un lectorat de jeunes femmes qui vivent en milieu urbain, ultra-connectées, qui l'ont suivie en anglais sur les réseaux sociaux, plutôt actives et cultivées", a expliqué M. de Saint-Vincent qui se dit séduit par son style "nerveux et très moderne, flirtant avec le thriller, et totalement addictif". Alors que les droits du roman ont été vendus pour 26 langues par l'éditeur américain, l'Espagne, qui en est à sa 2e saison, et la France sont les premiers pays à le publier après les États-Unis, selon M. de Saint-Vincent. Le genre "fanfiction" est une autofiction écrite par une groupie qui se met en scène avec sa star fétiche et s'auto-édite sur le net (blogs, réseaux sociaux etc), souvent épisode par épisode, intégrant ou non les commentaires des internautes dans la narration. Une maison d'édition repère alors le "buzz" et en fait une "success story" voire un "best-seller". C'est l'histoire qu'a vécue Anna Todd. Cette grande lectrice, jeune mariée qui s'ennuyait un peu au fin fond du Texas, s'est mise à écrire une fiction à l'eau de rose dans laquelle elle incarne Tessa éprise de Hardin, l'avatar de Harry Style, leader du boys band "One Direction" dans la vraie vie. "Je suis trop fière, ils parlent de toi et d'+After+ à la télé française", a écrit vendredi une fan française retweetée par l'auteur sur son compte @imaginator1dx. Une autre abonnée se vantait d'être la "première à avoir acheté (ton) livre dans (ma) ville" de Lyon. - Vendu en supermarché - "After" est sorti dans les réseaux Fnac, Cultura ou encore Carrefour. Celui d'Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne, "en a mis tout plein en rayon", a affirmé à l'AFP le chef du rayon culture. "Pour nous, c'est un ersatz de +Cinquante nuances de Grey+", la romance érotique britannique au succès planétaire, se moque un vendeur de la Librairie des Abbesses, à Montmartre à Paris. "Nous n'en avons qu'un, au cas où on nous le demanderait mais ce n'est a priori pas pour notre clientèle", ajoute-t-il. Le livre d'Anna Todd, écrit chapitre par chapitre tous les soirs sur son téléphone portable ou sa tablette et posté sur le site d'écriture communautaire Wattpad, a été téléchargé un milliard de fois et lu par 20 millions de lectrices de 15 à 30 ans, selon l'éditeur américain Simon& Schuster. Ce dernier a incité la jeune femme à ajouter davantage de scènes pimentées et a signé avec elle pour quatre saisons de 650 pages chacune, selon l'éditeur français. Best-seller aux États-Unis, la première saison d'"After" a paru en octobre, la deuxième, "After we collided", en novembre, la troisième, "After we fell", est en vente depuis le 30 décembre. La dernière, "After Ever Happy", sortira le 24 février. Le prochain projet d'Anna Todd s'intitule "Before", confie Hugues de Saint-Vincent, prêt à parier qu'elle finira par écrire de vrais "thrillers". L'éditeur publiera en avril la "fanfiction" d'une Française Laura Trompette intitulé "Lady's Taste", sous titrée "La première new romance made in France". Sa popularité reste cependant très éloignée de celle de ses consoeurs américaines avec à peine 525 abonnés sur sa page FaceBook et 4.808 followers sur Twitter.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire