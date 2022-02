Paris (AFP). François Hollande invité lundi pendant deux heures de France Inter

François Hollande sera l'invité du "7-9" de France Inter lundi matin pour répondre aux questions des journalistes et des auditeurs sur son action, a-t-on appris vendredi auprès de son entourage et de cette radio. Dans la foulée des voeux de la Saint-Sylvestre placés sous le signe de la "combativité" de l'exécutif, le chef de l'Etat s'exprimera sur les questions économiques, sociales, politiques et internationales, a-t-on précisé de même source. L'exécutif fera ensuite sa rentrée officielle avec un conseil des ministres avancé à lundi après la trêve hivernale puis, dans la foulée, les voeux du chef de l'Etat au gouvernement, toujours selon l'entourage de François Hollande. "L'idée est de préciser et de compléter les priorités annoncées lors de son allocution de 31 décembre au moment où l'exécutif commence cette nouvelle année placée sous le signe du combat", souligne-t-on à l'Elysée. "Quatre séquences d'interview jalonneront l'émission, les trois premières avec des journalistes de France Inter et la dernière, plus longue, avec les Français", explique-t-on encore. Le chef de l'Etat, ajoute son entourage, n'a "pas l'intention a priori de faire des annonces mais la volonté de répondre à toutes les questions du moment, sur tous les sujets clefs de l'action présidentielle, tant sur le plan international, qu'européen, économique et politique". "On ne prend jamais de risques quand on est combatif et que l'on va de l'avant", fait valoir un proche. Lors de ses voeux aux Français, le 31 décembre, François Hollande s'était fait le chantre de la réforme, de l'"audace" et de la "confiance" face aux conservatismes et aux populismes, se gardant toutefois de toute promesse ou annonce majeures après une année 2014 qualifiée de "rude".

