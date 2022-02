Pangkalan Bun (Indonésie) (AFP). AirAsia: première inhumation de victime, la météo gêne les recherches

La première inhumation d'une victime du crash de l'avion d'AirAsia en Indonésie a eu lieu jeudi, tandis que le mauvais temps a gêné les recherches de corps et débris en mer de Java où l'appareil s'est abîmé avec 162 personnes à son bord. Neuf corps ont été repêchés depuis le début des opérations entreprises après la disparition dimanche de l'Airbus A320-200, qui s'est écrasé au large de l'île de Bornéo peu après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour. Des responsables des opérations de recherches ont indiqué que de mauvaises conditions météorologiques freinaient les efforts pour tenter de localiser le fuselage et le reste des corps. Mais les équipes dans la zone de recherches vont persévérer en dépit du temps qui devrait rester mauvais au cours des prochains jours: "A partir de demain et jusqu'au 4 (janvier), avec les forces existantes, les calculs et les tactiques que nous avons, nous continuerons de lutter, et j'espère que nous pourrons avoir des résultats malgré ces conditions", a déclaré le chef de l'agence de recherches et de secours, Bambang Soelistyo, lors d'une conférence de presse. L'équipe du Comité national de sécurité des transports est à Pangkalun Bun, ville de l'île de Bornéo la plus proche du lieu du crash et dotée d'un aéroport: "Demain (vendredi), ils vont partir à la recherche des boîtes noires", a ajouté M. Soelistyo. Des experts venus de France et de Singapour devaient rejoindre ces enquêteurs indonésiens pour tenter de localiser également le fuselage et les boîtes noires de l'avion qui sont cruciales pour déterminer les causes de la catastrophe. La première inhumation d'une victime a eu lieu jeudi après-midi après que l'un des corps a été identifié, une femme indonésienne, Hayati Lutfiah Hamin. Après des prières au domicile de la famille, le cercueil a été transporté pour l'enterrement dans un cimetière musulman, en présence d'une centaine de voisins. "Je suis reconnaissant envers Dieu que ma belle-soeur ait été retrouvée et j'espère que les secouristes vont en retrouver d'autres dès que possible", a confié Agung Wahyu Darmono, 38 ans. Un centre de crise pour l'identification des victimes a été mis en place dans un hôpital de Surabaya, qui peut accueillir 150 corps. - Plongeurs prêts - Le patron d'AirAsia, Tony Fernandes, a affirmé sur son compte Twitter disposer des informations selon lesquelles l'avion a été localisé, sans préciser sa source. Mais le Premier amiral Rasyid Kacong, commandant le navire de guerre KRI Banda Aceh, a déclaré à l'AFP: "Nous ne sommes pas sûr" de l'endroit exact où se trouve l'avion. "Nous voulons que des plongeurs embarquent sur le Banda Aceh. Ensuite nous pourrons aller à l'endroit supposé", au large de l'île de Bornéo, a-t-il ajouté. "Je pourrai être sûr qu'il s'agit d'un avion seulement une fois que nous aurons plongé. Nous cherchons aussi les boîtes noires. Le plan, c'est de faire cela aujourd'hui, mais les vagues atteignent quatre ou cinq mètres de haut, et c'est ça le problème maintenant", a souligné M. Kacong. Un enquêteur de la sécurité aérienne indonésienne, Toos Sanitioso, a dit espérer avec optimisme retrouver les boîtes noires, mais estimé que cela pourrait prendre au moins une semaine. L'avion devrait se trouver à environ 25-32 mètres de profondeur. Des débris retirés mardi avaient donné la première confirmation que l'avion s'était écrasé, et une équipe à bord d'un avion militaire avait repéré une "ombre" supposée être celle de l'avion d'AirAsia. Tous les efforts sont depuis concentrés dans cette zone. L'Airbus s'est abîmé en mer après avoir été confronté à de très mauvaises conditions météorologiques. Peu avant le décollage, le pilote avait demandé de dévier du plan de vol, et dans le ciel, il avait demandé de prendre de l?altitude avant que le contact ne soit perdu avec le contrôle aérien. 2014 aura été une année noire pour l'aviation civile malaisienne, avec la perte de deux avions de la compagnie nationale Malaysia Airlines (vol MH 370 et MH 17), à laquelle s'ajoute celui d'AirAsia.

