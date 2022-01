Tourisme : Un nouveau parcours sans contact

Le parcours nommé 'Guillaume le Conquérant" a en effet la particularité de proposer un guidage interactif et ludique avec images, vidéos et commentaires audio directement sur... votre téléphone portable.

Sept étapes touristiques

Il existe aujourd'hui sept stations au circuit, situées devant les lieux symboliques de la ville : les remparts du château, l'enceinte de la forteresse, les deux abbayes, place Saint-Sauveur, église Saint-Pierre et sur le port. En prenant en photo la puce qui figure sur les bornes au long du parcours ou simplement en approchant le téléphone de celle-ci, les informations touristiques se téléchargent automatiquement.

Encore faut-il disposer d'un téléphone récent. Mais pour Jean Notari, adjoint au maire chargé du tourisme, “c'est un projet novateur qui va vite entrer dans les habitudes.” Cette initiative entend bien servir de test pour développer à l'avenir des applications dans les commerces et les services, et rapprocher un peu plus Caen de son ambition déclarée : devenir un “territoire leader du mobile sans-contact”.