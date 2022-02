Pékin (AFP). Chine: 35 morts et des dizaines de blessés dans une bousculade à Shanghai

Au moins 35 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans une bousculade au cours des festivités du Nouvel An à Shanghai, a annoncé tôt jeudi matin l'agence de presse Chine Nouvelle. La chaîne de télévision CCTV, citant le site Sina News, a indiqué qu'on ignorait encore la cause de la bousculade qui a eu lieu sur le Bund, la célèbre promenade le long du Huangpu.

