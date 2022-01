Son cousin était mort dans l'accident

Vers 23h30, plusieurs jeunes décident de se rendre à quelques kilomètres de là, pour terminer la soirée ailleurs. Kévin Blouet, pompier volontaire de 19 ans, prend alors le volant d'une Peugeot 605 avec à son bord deux de ses cousins : Guillaume, qui est aussi son meilleur ami, et Yohann. A hauteur de Noron-la-Poterie, Kévin, qui conduit avec un taux de 0,77 g d'alcool dans le sang, atteint la vitesse de 162 km/h. Dans le virage, limité à 50 km/h, il perd le contrôle du véhicule. Les deux cousins de Kévin sont éjectés. Guillaume meurt. Yohann est lui blessé tandis que Kévin s'en sort indemne, du moins physiquement.



Apparente indifférence

Lundi 6 décembre, Kévin Blouet comparaissait pour homicide involontaire. Maître Gabriel Sibout, avocat de la famille de Guillaume, a pointé du doigt l'apparente indifférence de Kévin suite au drame et notamment, lors de la reconstitution des faits. A l'issue des débats, le procureur a insisté sur la nécessite d'une “peine ferme” à l'encontre du prévenu. Le procureur a aussi souligné l'entière responsabilité de Kévin Blouet dans l'accident et a requis une peine d'emprisonnement de 18 mois dont huit mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve. Par la voix de Claire Acharian, présidente du Tribunal de grande instance (TGI), Kévin Blouet a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le repasser avant quatre ans. Outre l'obligation de soins, il sera surveillé dans sa manière de rembourser les victimes. En effet, au moment des faits, il circulait avec l'assurance de sa mère afin d'économiser la surprime des “jeunes conducteurs”. Cette fausse déclaration avait amené un refus de garantie total de la compagnie d'assurance



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire