Bessin. Sa voiture termine dans le ruisseau, un homme transporté à l'hôpital

Les pompiers ont été mobilisés à Rubercy mardi 19 novembre. Vers 18h, un accident a eu lieu sur la RD208, impliquant un seul véhicule. Un homme de 44 ans a perdu le contrôle de sa voiture, terminant sa course dans le ruisseau. La commune de Rubercy est située non loin de Bayeux, et fait partie du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

La victime a été légèrement blessée, et prise en charge par les pompiers. Ils l'ont transporté à l'hôpital en situation "d'urgence relative".