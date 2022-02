Pangkalan Bun (Indonésie) (AFP). Indonésie: un corps et des débris de l'avion d'AirAsia repérés en mer

Des débris de l'avion d'AirAsia, disparu dimanche en Indonésie après son décollage avec 162 personnes à bord, ainsi qu'un corps, ont été repérés mardi en mer de Java, ont annoncé les autorités indonésiennes. "A 13H25 (06H25 GMT), nous avons vu un objet flottant qui semble être le corps de l'un des passagers", a déclaré le directeur de l'agence nationale indonésienne de recherches et de secours lors d'une conférence de presse, tandis que la télévision indonésienne diffusait des images en gros plan d'un corps flottant sur l'eau. Un peu plus tôt, le directeur général de l'aviation civile indonésienne Djoko Murjatmodjo avait confirmé la découverte dans la zone de débris de l'appareil. "On peut confirmer que c'est l'avion d'AirAsia, et le ministre des Transports va partir sous peu pour Pangkalan Bun", dans la zone de recherche où les débris ont été découverts, avait-il précisé. Plus de 48 heures après la disparition de l'Airbus A320-200 après son décollage de Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, pour Singapour, la découverte de ces débris mardi apparaissait comme la piste la plus plausible et concrète, après plusieurs découvertes infructueuses, alors que les proches des victimes attendaient désespérément des nouvelles. "Sur la base des observations effectuées par les équipes de recherche et de secours, des objets importants tels une porte pour passagers et une porte de soute ont été trouvés. C'est dans la mer, à 100 miles (160 km) au sud-ouest de Pangkalan Bun", ville dans le centre de Kalimantan sur l'île de Bornéo, a-t-il ajouté. Peu de temps auparavant, un porte-parole de l'armée de l'air indonésienne Agus Dwi Putranto, avait détaillé les découvertes, lors d'une conférence de presse, précisant que des débris ressemblant à une porte d'avion et un toboggan d'urgence avaient été détectés en mer de Java, dans la zone de recherches. Un photographe de l'AFP à bord de l'appareil des équipes de recherches indonésiennes qui a détecté les débris avait indiqué avoir vu des objets ressemblant à un gilet de sauvetage, à des bouées de sauvetage, ainsi que de longs tubes oranges, à un moment où l'avion volait à très basse altitude, environ 150 mètres au-dessus de l'eau. - Recherches étendues - Les recherches s'étaient concentrées dans les eaux en mer de Java, autour des îles de Bangka et Belitung, en face de Kalimantan. Lundi, les autorités indonésiennes avaient admis que l'avion d'AirAsia était probablement "au fond de la mer". Des dizaines d'avions et de bateaux ont participé aux recherches qui ont été étendues mardi. Un navire de guerre américain était attendu dans la zone où l'Australie, Singapour et la Malaisie ont déjà dépêché des avions de surveillance maritime et des navires de guerre. La Corée du Sud devait également dépêcher un avion de reconnaissance P-3 qui avait été déployé pour les recherche de l'avion de Malaysia Airlines (vol MH370) disparu en début d'année, et la Chine, une frégate et des avions militaires. Entre-temps, des éléments sur les dernières communications du pilote de l'Airbus A320-200 d'AirAsia ont été révélés. Au décollage, le pilote avait demandé la permission de voler à 10.400 mètres d'altitude, mais sa requête n'a pas pu être approuvée en raison du trafic: "à ce moment-là, 11 avions empruntaient le couloir M365", a expliqué le directeur d'AirNav, Wisnu Darjono, ajoutant que 160 avions utilisaient quotidiennement ce couloir pour aller à Singapour. Dans sa dernière communication, le pilote d'AirAsia a demandé de dévier de son plan de vol et répété qu'il voulait prendre de l'altitude pour éviter de très mauvaises conditions météorologiques. "Le pilote a demandé au contrôle aérien de dévier sur la gauche en raison du mauvais temps, ce qui a été immédiatement approuvé", a déclaré à l'AFP M. Darjono. "Quelques secondes plus tard, le pilote a demandé de prendre de l'altitude, de 32.000 pieds (9.800 mètres) à 38.000 pieds (11.600 mètres), mais n'a pas pu obtenir immédiatement la permission car d'autres avions volaient au-dessus à ce moment-là", a ajouté M. Darjono.

