Calvados : l'évêque joue les prolongations

Alors qu'il a célébré sa messe d'adieu dimanche 28 février à Lisieux, monseigneur Pican reste en poste jusqu'à nouvel ordre. Lui même ne s'y attendait sans doute pas, Monseigneur Pierre Pican, évêque de Bayeux et de lisieux, soit du département du Calvados, avait annoncé depuis longtemps son départ de sa charge à la fin du mois de février. Affaibli et fatigué, l'ancien chef d'établissement estimait que le temps était venu pour lui de passer la main.

C'était sans compter sur le vatican. Pierre Pican n'avait toujours pas reçu sa lettre de remise de cahrge au début du mois de mars. En clair, il ne peut pas quitter son poste et doit assurer son propre interim en attendant la nomination d'un remplaçant. Nomination qui devrait être imminente selon David Thomas, directeur du service communication du diocèse du Calvados. "Imminente est un terme qui vient de la nonciature de Rome. Cela peut signifier quelques jours ou quelques semaines." Voire même quelques mois...

"Le successeur de monseigneur Pican peut tout à fait être nommé dans les jours qui viennent. Mais il devra rester en poste jusqu'à son arrivée, au bout d'un à deux mois en général", poursuit David Thomas. Contrairement au diocèse de la Manche à la fin de l'année 2006, aucun administrateur n'a été nommé parmi les prêtres du diocèse. Une situation dont Monseigneur Pican se serait bien passé.





