Lille (AFP). Nord: un SDF est mort de froid à Douai

Un homme sans domicile fixe de 29 ans, retrouvé samedi inanimé à Douai (Nord) et décédé dans les heures qui ont suivi, est vraisemblablement mort d'hypothermie, a-t-on appris lundi de source judiciaire. L'homme avait été retrouvé samedi matin dans l'entrée d'un établissement scolaire de la ville, a indiqué cette source, confirmant une information de La Voix du Nord. Selon le quotidien, l'homme a été réanimé sur place par les secours mais est décédé plus tard à l'hôpital. Un examen du corps a déterminé que l'homme était "vraisemblablement mort de froid", a indiqué la source judiciaire. Le département du Nord était placé en vigilance orange au cours du week-end, alors que les températures chutaient fortement. Dimanche, plusieurs villes de France comme Paris, Lyon, Calais ou Poitiers ont augmenté leurs capacités d'hébergement des sans domicile fixe, les plus exposés à la vague de froid qui s'est abattue sur le pays. La préfecture du Nord a déclenché le 1er décembre le niveau 1 du plan grand froid, qui prévoit 300 places d'hébergement d'urgence en plus des 11.600 existantes tout au long de l'année. Dans le département voisin du Pas-de-Calais, le préfet a décidé lundi de maintenir le niveau 2 du plan Grand Froid déclenché vendredi, alors que les prévisions météorologiques annonçaient des températures ressenties négatives pour les prochains jours.

