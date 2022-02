Los Angeles (AFP). NBA: Cleveland sombre, San Antonio réagit

Les Cleveland Cavaliers se sont lourdement inclinés à domicile face aux Détroit Pistons pourtant guère vaillants, tandis que les San Antonio Spurs ont réagi après deux défaites de suite face aux Houston Rockets, dimanche. Cleveland a bu la tasse devant son public 103 à 80 pour concéder sa deuxième plus lourde défaite de la saison, la 12e pour 18 victoires. Les supporteurs des Cavaliers commencent à perdre patience et ont conspué leurs favoris à leur sortie du terrain. Les Spurs ont évité un tel scénario en venant à bout des Rockets 110 à 106. Le champion NBA en titre, privé de Tony Parker et de Kawhi Leonard, a encore souffert mais a bien réagi face à un adversaire qui ne lui réussit pas, après avoir perdu six de ses sept derniers matches. Les Spurs sont toujours 7e avec 19 victoires et 13 défaites. Au lendemain de sa victoire devant les Los Angeles Clippers, Toronto a confirmé ses très bonnes dispositions du moment en s'imposant à Denver 116-102. Les Raptors qui ont remporté six de leurs sept derniers matches, caracolent en tête de la conférence Est avec 24 victoires et sept défaites. . Le joueur du jour: Dirk Nowitzki. La star de Dallas a inscrit 30 points, égalant sa meilleure soirée de la saison, lors de la victoire des Mavericks face à Oklahoma City (112-107). L'Allemand, devenu vendredi le 8e meilleur réalisateur de l'histoire, a évolué dans un rôle inhabituel contre OKC privé pour le 6e match de suite de Kevin Durant: au poste de pivot en l'absence de Tyson Chandler, touché au dos. Malgré ses cinq fautes, il a inscrit dix points dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Dallas est 5e avec 22 victoires pour dix défaites. . Le chiffre du jour: 813, le nombre de "double double" réussis par Tim Duncan dans sa carrière. Contre Houston, Duncan a marqué 16 points et capté huit rebonds, manquant de peu le 814e. Il aurait alors rejoint Karl Malone au classement historique de la NBA, dominé par Wilt Chamberlain (968), Moses Malone (894) et Elvin Hayes (890). . La phrase du jour: "Nous ne sommes pas encore une très bonne équipe, on se cherche encore", a admis LeBron James après la déroute de Cleveland à domicile face à Détroit (103-80). "King James" a certes flirté avec le "triple double" (trois catégories de statistiques à plus de dix unités) avec ses 17 points, dix rebonds et sept passes, mais son adresse (5 sur 17!) a été catastrophique. L'absence de Kyrie Irving, touché au genou gauche, a complétement désorganisé les Cavaliers qui ont notamment concédé 18 points en 2e quart-temps sans en marquer un seul. Cleveland a perdu douze matches cette saison, dont six dans sa salle et semble incapable d'enchaîner les bons résultats, mais pointe toujours en 5e position de la conférence Est (18 v-12 d) et se montre. Détroit a gagné deux matches de suite, depuis le départ de Josh Smith. Les Pistons sont 13e avec sept victoires et 23 défaites. . Le retour du jour: Patty Mills. Le meneur australien des Spurs n'avait plus joué depuis le match N.5 de la finale 2014 remportée face à Miami. Opérée d'une épaule cet été, la doublure de Tony Parker qui tournait la saison dernière à 10,2 points par match, a disputé 20 minutes de la victoire de San Antonio face à Houston (110-106): il a inscrit huit points, pris quatre rebonds et fait une passe décisive. . Le Français du jour: Nicolas Batum. Contre les Knicks en pleine déroute, l'international français de Portland a marqué 17 points, dont cinq paniers à trois points sur sept tentés. Il a également fait trois passes et capté un rebond, permettant aux Trail Blazers, pourtant privés de LaMarcus Aldridge, de signer leur 25e victoire de la saison, pour sept défaites. Portland qui a remporté huit de ses neuf derniers matches, est 2e de la conférence Ouest. Les résultats de dimanche:

