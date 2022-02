Ce dimanche, Coutances renoue avec le cyclo-cross

Il est à l'initiative d'Arnaud Lemonnier, du magasin "Cycles and Co" et en hommage à Gérard Gaunelle, la voix du cyclisme régional récemment décédé, qui a été licencié au club local, l'AGOC, pendant très longtemps.

Ce cyclo-cross a lieu sur le site du magasin, ZA du Château de la Mare. Il est ouvert à toutes les catégories : poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, espoirs, dames, seniors et masters, et compte pour le championnat de la Manche de cyclo-cross.

Horaires des épreuves : 10 h 45 : école de cyclisme ; 13 h 30 : juniors, cadets, cadettes, dames ; 14 h 30 : espoirs, seniors, masters. Julien Roussel, meilleur amateur normand de la discipline fait figure de grand favori. A noter aussi la présence de quelques professionnels, comme Romain Hardy et Cyril Patoux.

Toute la journée, restauration sur place, buvette. Entrée gratuite.