Albertville (France) (AFP). Neige: 15.000 personnes ont passé la nuit en hébergement d'urgence en Savoie

Près de 15.000 personnes ont passé la nuit la nuit de samedi à dimanche dans des centres d'hébergement d'urgence en Savoie en raison d'importantes chutes de neige qui ont paralysé le réseau routier, la circulation restant par ailleurs difficile dans les 12 départements de l'est placés en "vigilance orange" neige et verglas. "Nous n'avons pas d'estimation du nombre de personnes qui ont passé la nuit dans leur voiture", a également indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Savoie, où samedi soir 15.000 véhicules étaient bloquées en raison des mauvaises conditions météorologiques. "Aucune situation de détresse ne nous a été signalée", a-t-il ajouté, évoquant des "situations sensibles à cause de l'énervement mais pas d'échauffourées". "On vient de faire 130 km en 10 heures", a déclaré à l'AFP Kévin Clavel, un automobiliste coincé sur une route savoyarde, vers 01h00 du matin. "Le numéro vert ne répond pas, c?est complètement saturé, on n?a pas d?info sur les centres d?hébergement. On vient d?entendre à la radio qu?on allait devoir faire demi-tour au péage, c?est vraiment n'importe quoi." Selon la préfecture, l'essentiel des voyageurs a toutefois été pris en charge dans les centres d'accueil d'urgence dont le taux d'occupation a frôlé les 100%. "Il y a eu 83 centres d'hébergement ouverts", a précisé dimanche sur Europe 1 le ministre des Transports, Alain Vidalies. Dimanche matin à Albertville, dans l'un de ces centres où l'ambiance était bon enfant, les premiers vacanciers ont repris la route des stations dès 05H00. Les yeux gonflés par la fatigue, une famille parisienne a raconté à l'AFP avoir mis 18 heures pour relier la capitale à Albertville dont 07H00 pour parcourir les 50 km séparant Chambéry à l'ex-ville hôte des jeux Olympiques d'hiver 1992. "Enfin les vacances", s'est réjoui cette famille avant de reprendre la route. En début de matinée dimanche, Bison Futé signalait toutefois toujours des perturbations et ralentissements, notamment dans les Alpes. "Les conditions de circulation sont déjà très difficiles sur les secteurs Maurienne et Tarentaise", a indiqué la préfecture de Savoie qui conseille de différer son départ dans la journée. - Fin progressive de la vigilance dimanche - Selon un photographe de l'AFP, la route reliant Albertville à Moutiers était déjà saturée en début de matinée. "L'un des problèmes qui a aggravé la situation hier (samedi), c'est la présence dans le flot de véhicules, de véhicules non équipés, sanc chaîne. Cette situation est toujours présente ce matin, donc nous avons demandé aux véhicules qui ne sont pas équipés de ne pas reprendre la route pour l'instant et de rester dans les centres d'accueil", a déclaré M. Vidalies, qui a pointé "un problème de comportement collectif". "L'immense majorité de véhicules sont équipés (de chaînes) mais ceux qui ne le sont pas créent de la perturbation", a-t-il estimé, tout en saluant le travail des personnels mobilisés face à ces "situations difficiles". L'impéritie de ces automobilistes roulant sans l'équipement adéquat conjugée aux fortes chutes de neige et à un épisode imprévu de pluies verglaçantes a provoqué un samedi noir pour les automobilistes dans ce week-end de chassé-croisé (60.000 véhicules annoncés dans la journée, dans les deux sens de circulation, en Savoie dont près de 37.000 pour la seule vallée de la Tarentaise). Le froid et la neige devraient perdurer dimanche, Météo France mettant en garde contre un "regel significatif" dans la nuit, qui rendra les routes glissantes.C'est notamment le cas dimanche matin en Savoie. Douze départements restent d'ailleurs en vigilance orange neige et verglas jusqu'à 14H00: les quatre départements de Franche-Comté, l'Ain (01), la Côte-d'Or (21), l'Isère (38), la Haute-Marne (52), le Bas-Rhin (67), la Savoie (73), la Haute-Savoie (74) et les Vosges (88). Il neige sur l'Est de la France et sur les massifs, a ajouté Météo France. Les chutes de neige ont repris de la vigueur dans la nuit du sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté aux Alpes de Nord. En revanche, elles s'affaiblissent, se désorganisent puis cessent près des frontières belges et luxembourgeoises.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire