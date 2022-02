Londres (AFP). Angleterre: cadeau empoisonné pour Chelsea lors du Boxing Day?

Pendant les fêtes, pas de repos pour le Championnat d'Angleterre: au lendemain de Noël, lors du fameux Boxing Day, le leader Chelsea reçoit West Ham vendredi pour la 18e journée, et se méfie de ce cadeau empoisonné. Une fois ce Boxing Day passé, les joueurs n'auront pas le temps de souffler puisque la 19e journée est programmée pour dimanche et lundi. . Chelsea: attention à West Ham Mis sous pression le week-end dernier par Manchester City, revenu à sa hauteur le temps de quelques heures, le leader avait répondu avec aplomb et autorité à Stoke avec une impressionnante victoire (2-0) impulsée par Hazard et Fabregas, encore excellents. Cette fois, ce sont les Blues de José Mourinho qui peuvent mettre la pression sur les Citizens puisqu'ils jouent avant eux. Mais West Ham n?est pas un cadeau. Les Hammers, 4e, font le meilleur début de saison de leur histoire en Premier League. Avec un mélange de puissance physique mais aussi de jeu plus technique, l'entraîneur Sam Allardyce a trouvé la bonne formule. . Manchester City, pas d?attaquants, pas de problèmes? Déjà privés de tous leurs attaquants (Agüero, Jovetic et Dzeko) contre Crystal Palace, ce qui ne les avait pas empêchés de s?imposer facilement (3-0), les Citizens n'ont toujours pas d'avant centre pour leur déplacement sur le terrain de West Bromwich Albion. David Silva, Yaya Touré et Samir Nasri devront donc encore se muer en buteurs tandis que James Milner sera encore aligné en faux numéro 9. Mais les hommes de Pellegrini, qui ont gagné leurs huit derniers matches toutes compétitions confondues, ont une telle confiance et une telle dynamique qu?une visite chez le 15e du classement, en grande difficulté, ne devrait pas gâcher leur Boxing Day. . MU pour reprendre sa marche en avant Après six victoires de suite en Premier League, la bonne série de Manchester United (3e) s?est arrêtée brutalement le week-end dernier avec un match nul à Aston Villa (1-1). Les Red Devils jouent toujours mal mais cette fois, ils n'ont pas eu la réussite qui leur avait permis de gagner lors des dernières semaines. La visite de Newcastle (9e) à Old Trafford vendredi est l'occasion de retrouver le chemin du succès mais Van Gaal et ses hommes devront se méfier. Les Magpies sont une bête blessée après une nouvelle défaite à domicile dans le derby contre l'ennemi juré Sunderland (0-1) dimanche dernier. Et avec Newcastle, on ne sait jamais à quoi s'attendre: Sissoko and Co sont bien capables de sortir un gros match, comme celui qui leur avait permis de battre Chelsea il y a trois semaines. . Arsenal et Liverpool, même combat Après leur épique match nul dimanche dernier (2-2) où ils ont tous les deux encore affiché de grosses lacunes défensives, Gunners, 6e, et Reds, 10e, vont essayer de se rassurer face à deux équipes du bas de tableau: les Queens Park Rangers, 16e et huit défaites en huit matches à l'extérieur, et Burnley, 18e et de nouveau relégable. Arsène Wenger doit encore trouver le bon équilibre, tant offensivement que défensivement même si la forme actuelle de Giroud (quatre buts en six matches depuis son retour de blessure) est la bonne nouvelle de Noël côté Arsenal. Brendan Rodgers semble avoir lui retrouvé la formule de pressing haut et de mouvement offensif qui avait fait la force de Liverpool l'an dernier. Le programme de la 18e journée (heure locale): Vendredi: (12h45) Chelsea - West Ham (15h00) Burnley - Liverpool Crystal Palace Southampton

