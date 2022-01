Paris (AFP). Sans complexes, les Français sont nombreux à revendre leurs cadeaux de Noël

Vêtements, livres, DVD, jouets ou même places de spectacles et voyages: dès le jour de Noël, les Français n'hésitent plus à remettre en vente sur internet des cadeaux qui les ont déçus ou qu'ils ont reçu en double, une pratique désormais bien ancrée. "C'est vraiment entré dans les moeurs. Il y a deux, trois ans, ça se faisait encore un peu caché, aujourd'hui, il n'y a plus de complexe", souligne Laurent Radix, président du site de petites annonces Paru-Vendu. "Je revends et je rachète quelque chose qui me plaît", résume-t-il à l'AFP. D'une part, "l'exigence augmente, avec une probabilité de déception plus forte" et d'autre part "il n'y a plus du tout de tabou", ajoute Leila Guilany-Lyard, porte-parole de eBay France. Paru-Vendu chiffrait jeudi matin à 54.000 le nombre de produits neufs mis en vente depuis la veille sur sa plateforme. "C'est parti très fort, un peu plus fort que l'année dernière", observe M. Radix. Antoine Jouteau, directeur général adjoint du site Le Bon Coin, chiffrait à un peu plus de 100.000 le nombre de cadeaux mis en vente depuis mercredi soir jusqu'à la mi-journée de jeudi, et tablait sur 200 à 300.000 annonces en fin de journée, soit "15% de plus" qu'à l'ordinaire. Dans la période qui suit Noël, PriceMinister devrait recevoir 150.000 annonces par jour, soit "de l'ordre de 2 à 3 fois plus" qu'en rythme normal et "principalement des produits neufs", ajoute Olivier Mathiot, cofondateur du site, qui estime que la décote sur le prix neuf varie en moyenne entre 20 et 30%. Le sujet n'est donc désormais plus tabou et les revendeurs de cadeaux sur internet l'assument de plus en plus. Ils sont ainsi 29% à déclarer qu'ils le font savoir à la personne qui leur a offert le cadeau et près de la moitié (47%) assurent qu'ils ne seraient pas gênés si cette personne l'apprenait, selon une étude OpinionWay pour PriceMinister. De fait, plus de la moitié des Français (51%) ont déjà revendu un cadeau de Noël ou sont prêts à le faire, les hommes étant un peu plus nombreux (54%) que les femmes (49%), et la revente largement adoptée par la tranche des 25-34 ans (67%), selon ce sondage. Quant aux motivations, les Français revendent le cadeau dont ils n'ont pas l'utilité (46%), le cadeau qui ne plaît pas (34%) ou encore parce qu'ils préfèrent s'acheter ce qui leur fait vraiment plaisir (20%). Selon eBay, plus d'un Français sur quatre (27%) avait reçu un cadeau indésirable l'an dernier. Et en 2014, parmi ceux qui recevront un tel cadeau, 13% projetaient le revendre et 7% de le ré-offrir à un proche, selon une étude TNS Sofres pour eBay. - Donner une deuxième vie aux objets - La plupart des catégories de produits sont concernées, aussi bien vêtements et accessoires que biens culturels (livres, CD, DVD), jouets, jeux video et consoles de jeux, ou matériel de bricolage et de jardin, selon eBay. "Il y a vraiment de tout", confirme Laurent Radix, de Paru-Vendu, en ajoutant que cette année, "on voit des choses qu'on ne voyait pas d'habitude comme des voyages et des places de concert". L'ameublement et la maison font de "gros volumes" de ventes, souvent parce qu'ils ne plaisent pas, alors que pour le multimédia, les tablettes, la téléphonie mobile, c'est l'offre des nouveautés qui incite à revendre les générations antérieures, souligne Antoine Jouteau, du Bon Coin. La dimension économique est moins présente que dans les années de crise 2008-2009, selon Olivier Mathiot de PriceMinister. Mais Paru-Vendu estime que le besoin d'argent reste la première motivation pour un quart des revendeurs. Au-delà de l'effet d'opportunité, cette pratique s'inscrit aussi dans la tendance à la réutilisation des objets. "Il y a une seconde vie qui est donnée à un cadeau non désiré () plutôt que de le laisser s'entasser chez soi", décrypte Leila Guilant-Lyard de eBay. Les Français disent "je sais que cet objet peut avoir une utilité pour quelqu'un d'autre", ajoute Antoine Jouteau. "La conscience du recyclage et de la deuxième vie, pour des raisons de développement durable" sont "une des raisons principales, à peu près à égalité avec les économies et le prix", confirme Olivier Mathiot. Et s'inscrivant dans le même courant, le site de e-loue mise sur un "engouement des Français pour la location de leurs cadeaux de Noël": jeudi vers 11h00, le site recensait 2.000 nouvelles annonces pour louer des cadeaux de Noël.

