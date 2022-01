Kiev (AFP). Ukraine: pourparlers de paix difficiles à Minsk

Les pourparlers de paix entre Kiev et les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine à Minsk ont été "difficiles" et aucune date n'a été établie pour la prochaine rencontre, ont annoncé les émissaires rebelles. "C'était une rencontre préliminaire difficile. () La date de la prochaine rencontre n'a pas été établie", a déclaré l'émissaire de la république autoproclamée de Donetsk Denis Pouchiline à un site séparatiste à l'issue de pourparlers à Minsk, qui ont duré plus de cinq heures. Cité par son service de presse, l'émissaire de la république séparatiste de Lougansk Vladislav Deïnego a également qualifié les pourparlers de "difficiles", et souligné que la date de la nouvelle rencontre n'avait "pas été fixée".

