Islamabad (AFP). Le boxeur Amir Khan offre son aide pour recontruire l'école de Peshawar

Le boxeur britannique d'origine pakistanaise, Amir Khan, a promis mercredi d'apporter son aide pour reconstruire l'école pour enfants de militaires de Peshawar où un assaut des Talibans a fait 149 morts, la plupart des écoliers, massacrés dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Pakistan, le 16 décembre. Khan s'est rendu dans cette région (nord-ouest) endeuillée pour montrer sa solidarité avec les victimes et leurs familles. "Ce qui s'est passé à Peshawar est absolument terrifiant et répugnant", a déclaré le champion des rings, 28 ans, vice-champion olympique des légers aux JO d'Athènes en 2004 lors d'une conférence de presse à Islamabad. "Après être devenu père moi-même récemment, je ne peux imaginer comment les familles de ces enfants innocents se sentent", a-t-il ajouté. "Je veux offrir mon aide au gouvernement du Pakistan et à toutes les parties prenantes, n'importe quelle aide de ma part, pour reconstruire l'école endommagée et aider à la lutte contre le terrorisme", a ajouté l'ancien champion du monde des super-légers devenu poids welter, qui compte 33 combats chez les professionnels dont 30 victoires. Le boxeur d'origine pakistanaise a précisé qu'il fonderait des académies Amir Khan pour soutenir des jeunes dans les domaines de la santé et de l'éducation dans plusieurs villes pakistanaises à sélectionner. La semaine dernière, Khan a indiqué qu'il prévoyait de mettre aux enchères deux shorts pour la somme de 45.000 dollars afin de récolter de l'argent pour aider à la reconstruction de l'école.

