Saint-Étienne (AFP). Agression antisémite de Créteil: un suspect arrêté à Saint-Etienne

Un homme soupçonné d?avoir participé à l'agression à caractère antisémite d'un couple à son domicile, début décembre à Créteil, a été interpellé mardi à Saint-Etienne, a indiqué à l'AFP une source policière confirmant une information d'iTÉLÉ. Recherché dans le cadre d?une commission rogatoire, cet homme dont l?identité et l?âge n?ont pas été communiqués, a été interpellé par des policiers sans résistance lors d'un contrôle routier, mardi en début de soirée. L?individu se trouvait toujours en garde-à-vue au commissariat central de Saint-Etienne mercredi matin, mais il devait être récupéré dans la journée par le Service départemental de police judiciaire (SDPJ) du Val-de-Marne puis transféré, précise-t-on de même source. Le 1er décembre, un couple avait été séquestré à Créteil, la jeune femme violée et leur appartement cambriolé. Les trois agresseurs "partaient de l'idée qu'être juif signifiait que l'on avait de l'argent", avait alors indiqué le parquet. Deux des agresseurs et un complice présumés avaient été arrêtés et placés en détention provisoire deux jours plus tard après leurs mises en examen pour violences en "raison de l'appartenance religieuse" et "association de malfaiteurs". Depuis, un troisième agresseur était recherché par les autorités. Les deux hommes impliqués directement dans le cambriolage étaient également poursuivis pour vol avec armes, extorsion, séquestration, viol en réunion. Dans la foulée de cette agression, symptomatique d'une forte hausse des actes et menaces antisémites depuis le début de l'année, le gouvernement avait affirmé sa volonté d'ériger la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en "cause nationale".

