Paris (AFP). Ligue 1: Bielsa et Lacazette tout en haut, Thiago Silva et le Losc en bas

Des réussites Bielsa, Lacazette ou Ntep aux déceptions Losc, Makelele ou Thiago Silva, tour d'horizon des tops et des flops de la première partie de saison en Ligue 1. . LES TOPS - Marcelo Bielsa ramène la foi Après une triste saison 2013-14 terminée à la sixième place, Marseille et le Vélodrome ont retrouvé la foi et la passion pour l'OM par la grâce d'un homme: Marcelo Bielsa. Habité et méticuleux, l'Argentin a transfiguré cette équipe, qui termine la phase aller en tête du championnat et avec la deuxième meilleure attaque de L1 (deux buts de moins que Lyon). Même quand ses joueurs étaient fatigués, l'OM n'a jamais cessé de jouer vers l'avant, avec une débauche d'énergie au pressing sans équivalent en L1. Curieusement désigné Prix Citron par France Football, qui désigne la personne la plus antipathique avec les médias, Bielsa est en plus passionnant en conférence de presse. Un vrai bol d'air frais pour la Ligue 1. - Gignac et Lacazette buteurs made in France Ibrahimovic ? Cavani ? Berbatov ? Non, les deux meilleurs buteurs du championnat, et de loin, se nomment Alexandre Lacazette et André-Pierre Gignac, tous deux auteurs d'une première moitié de saison canon. Les deux hommes ont bien sûr profité de la longue absence pour blessure de "Zlatan", meilleur buteur de L1 ces deux dernières années. Mais avec 17 buts pour le Lyonnais et 12 pour le Marseillais, même en pleine santé Ibrahimovic aurait eu du mal à se faire une place en tête de classement. A 18 mois de l'Euro en France, Lacazette et Gignac doivent maintenant tenir le rythme pour devenir incontournables en Bleu. - Ntep, Lucas, Ferreira Carrasco, Fekir: jeunes dynamiteurs Le Lyonnais Fekir et le Monégasque Ferreira-Carrasco ont 21 ans, le Parisien Lucas et le Rennais Ntep en ont 22. Ces quatre milieux offensifs, très jeunes, ont été parmi les grands animateurs de ces cinq mois de compétition. Tous dribbleurs, tous déstabilisant, ils ont tiré leurs équipes vers le haut. Le meilleur bilan revient à Ntep, avec 6 buts et 4 passes décisives et Fékir (7 buts et 3 passes). Mais Ferreira-Carrasco (4 buts et 4 passes) et Lucas (6 buts et une passe) ont eux aussi réussi une moitié de championnat très probante. Ils doivent confirmer. . LES FLOPS - Thiago Silva, la chute Le Brésilien n'a plus grand-chose du "meilleur défenseur du monde" annoncé par les dirigeants parisiens à son arrivée. Sa fin de saison dernière avait été pénible, mais mise sur le compte de la proximité du Mondial dans son pays. Seul problème, celui-ci a viré au désastre et Thiago Silva ne semble pas s'en être encore remis. Revenu trop vite à la compétition, il s'est blessé à la cuisse et a perdu deux mois de compétition. Depuis son retour fin octobre à Nicosie, il déçoit. Exagérément prudent, il semble en manque de confiance et reste très loin du monstre d'anticipation qui avait impressionné la Ligue 1 lors de sa première saison parisienne. - Makelele à Bastia C'est une première qui n'aura duré que trois mois et 12 journées de Ligue 1. Les débuts de Claude Makelele comme entraîneur principal ont viré au fiasco à la tête d'une équipe de Bastia qu'il n'a jamais réussi à faire sortir de l'impasse. La saison avait commencé par le coup de tête de Brandao au Parisien Thiago Motta, qui n'a pas arrangé les affaires de Makelele. Mais avec 10 points et deux victoires seulement en 12 journées, le bilan était trop faible. Sept journées plus tard, les Bastiais, désormais dirigés par Ghislain Printant, sont toujours 19e, avec 18 points. - Le Losc et son attaque anémique Dix-huit matches joués, 15 buts marqués. Le bilan offensif lillois a quelque chose d'effrayant et a lourdement pénalisé l'équipe de René Girard, seulement 13e à la trêve. Le départ de Salomon Kalou était une nécessité économique, mais il n'a pas été compensé. Origi a marqué trois fois, Roux deux fois. Très insuffisant.

